ரத்தத்திலேயே அது இருக்கு அதனால்தான் அப்படி நடந்துகிறார்.. மைனா நந்தினி பற்றி கணவர் கூறிய செய்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் மைனா நந்தினியை பற்றி அவருடைய கணவர் பேசிய தகவல்கள் கேட்டு ரசிகர்கள் பலர் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

மைனா நந்தினி பற்றி பல்வேறு நெகடிவ் கருத்துக்கள் வலம் வரும்போது அவருடைய நிஜ கேரக்டரையும் அவர் அப்படி நடந்து கொள்வதற்கான காரணத்தையும் பற்றி அவருடைய கணவர் யோகேஷ் முதல்முறையாக பேசி இருக்கிறார்.

மைனா நந்தினியின் ஒரு நாள் சம்பளம் இவ்வளவா? பேச்சுவாக்கில் உளறியதை கேட்டு அதிர்ந்து போன தனலட்சுமி!

English summary

Many fans are shocked to hear the information that her husband spoke about Maina Nandini, who is in Bigg Boss Tamil season 6.While various negative comments are circulating about Maina Nandini, her husband Yogesh has spoken for the first time about her real character and the reason behind her behavior.