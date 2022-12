ஏமாற்றத்தில் கழிந்த நடிகை சீதாவின் வாழ்க்கையின் மறுபக்கம்... சின்னத்திரையை நோக்கி வந்த காரணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை சீதா புகழின் உச்சியில் இருந்த நேரத்தில் பெற்றோர் எதிர்ப்பையும் மீறி திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் ஏமாற்றங்கள் குறித்து அவர் பேசி இருக்கிறார்.

வருடத்திற்கு பல திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டு பிஸியாக இருந்த சீதா திருமணத்திற்கு பிறகு சீரியலை நோக்கி வந்த காரணத்தை பற்றியும் மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Actress Seetha has spoken about the changes and disappointments in her life after getting married against her parents when she was at the height of her fame.Seetha, who was busy acting in several films a year, also opened up about the reason why she came to serials after marriage.