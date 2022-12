பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் இதுதான் நடக்குது.. ஆனா இது ரொம்பவே வருத்தமானது..முதல் முறையாக மனம் திறந்த ராம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு கடந்த வாரம் வெளியேறிய ராம் முதல் முறையாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

போட்டியாளர்கள் பலரும் இதற்கு முந்தைய பிக் பாஸ் சீசன்களை பார்த்துவிட்டு தங்களுடைய பெயர் வெளியே கெட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகவே பார்த்து பார்த்து இருந்து வருவதாக பல தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

எவ்வளவு நாள்தான் இப்படியே? சுந்தரி சீரியலில் இதை கவனிச்சிங்களா? கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Ram, who left Bigg Boss Tamil Season 6 last week, has spoken about Bigg Boss for the first time.Many of the contestants have been watching the previous seasons of Bigg Boss so that their name is not spoiled, he said.