சூப்பர் ஸ்டார் குடும்பத்தோடு பார்க்கும் பிரபல தமிழ் சீரியல்.... வெளியான தகவலால் குஷியான ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபல சீரியல் பற்றி நடிகர் ரஜினிகாந்த் சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பேசியதை குறித்து அந்த சீரியலில் இயக்குனர் பகிர்ந்த தகவல்களை அந்த சீரியல் ரசிகர்கள் பகிர்ந்து பாராட்டி வருகின்றனர்.

எத்தனையோ சீரியல்கள் வருடகணக்கில் ஒளிபரப்பாகி வந்தாலும், சீரியல் தொடங்கி ஒரு சில மாதங்களில் எதிர்நீச்சல் சீரியலுக்கு இப்படி ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் என்பதை அந்த ரசிகர்கள் தினமும் மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து வரும் நேரத்தில்ம தற்போது அதற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க தொடங்கிவிட்டது என்று கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

The fans of the serial are sharing and appreciating the information shared by the director about the actor Rajinikanth talking on the shooting spot about the popular serial which is being aired on Sun TV. Even though many serials have been aired for years, the fans are happily sharing that the Ethirneechal serial will get such a reception within a few months of the serial's launch. Now they are celebrating that they have started getting recognition for it.