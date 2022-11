ஜனனியின் காதலன் பற்றி உண்மையை சொன்ன தோழி... பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு இதுதான் பதிலாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் ஆறாவது நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு இருக்கும் ஜனனியை பற்றி பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு அவருடைய தோழி முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் போது ஜனனி அமுதவாணையுடன் பழகி வருவதை பலரும் அவர்களுக்குள் காதல் என்று கிசுகிசுத்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் ஜனனியின் தோழிகள் வெளியிட்ட வீடியோ பலருக்கும் தெளிவை கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

Her friend put an end to the rumors about Janani, who is participating in Bigg Boss Tamil season six as a contestant. The video released by Janani's friends has given clarity to many people that Janani is dating Amudhavanan while she is in Bigg Boss.