மரணப்படுக்கையில் கமலஹாசனை பார்க்க வேண்டும் என அடம் பிடித்த நடிகை... காரணம் ஒன்று மட்டும் தானாம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எந்த காலத்திலும் காதல் மன்னனாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நடிகர் கமலஹாசனை மரணப்படுக்கையில் பார்க்க வேண்டும் என்று நடிகை ஸ்ரீவித்யா அடம் பிடித்திருக்கிறார்.

ஸ்ரீவித்யா கமலோடு நடித்த முதல் திரைப்படத்திலிருந்து அவரை ஒரு தலையாக காதலித்து வந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

தான் இறக்கும் தருணத்திலும் கமல் ஒருவரை மட்டும் தான் ஸ்ரீ வித்யா பார்ப்பதற்காக ஆசைப்பட்டாராம்.

English summary

Actress Srividya Adam wants to see actor Kamal Haasan, who is crawling as the king of love at any time, on his deathbed.There are reports that Srividya has been head over heels in love with Kamal since his first film.Even at the moment of his death, Kamal wished to see Sri Vidya only one person.