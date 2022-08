19 வயது இளைஞரை காலில் விழவைத்து கொலைவெறித் தாக்குதல்.. பதறவைத்த வீடியோ.. நடந்தது என்ன?

Thiruvananthapuram

oi-Vignesh Selvaraj

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் 19 வயது இளைஞர் ஒருவரை மற்றொரு இளைஞர் கடுமையாக தாக்கும் வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாட்ஸ்-அப்பில் தன்னை அவமானப்படுத்தியதாக கூறி இளைஞர் ஒருவரை காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வைத்து அவரை ஒருவர் தாறுமாறாக தாக்கும் கொடூர காட்சிகள் அந்த வீடியோவில் பதிவாகியிருந்தன.

இந்த வீடியோ அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இளைஞர் மீது கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்திய ராகுல் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A 19-year-old youth in Kollam suffered a brutal beatdown for allegedly misbehaving in a WhatsApp group. Rahul, accused in several criminal cases, was arrested by the police in connection with the incident.