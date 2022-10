கேரளாவில் காய்ச்சலுக்கு மருத்துவமனை வந்த சிறுமிக்கு பாத்ரூமில் பிரசவ வலி.. ஆண் குழந்தை பிறப்பு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் சிகிச்சைக்காக வந்த 12ம் வகுப்பு படிக்கும் 17 வயது சிறுமிக்கு திடீரென வயிற்று வலி ஏற்பட்டு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும்போது அவர் கர்ப்பமாக இருக்கிறார் என்று யாரும் சொல்லவில்லை.

இதனையடுத்து பாத்ரூமில் திடீரென அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. சிறுமிக்கு குழந்தை பிறந்துள்ள சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

A 17-year-old girl studying in class 12 who came for treatment in Kottayam district in Kerala suddenly developed abdominal pain and gave birth to a boy. This incident has generated a chaos in that area. No one told the girl that she was pregnant when she was admitted to the hospital. After this, she suddenly gave birth to a boy in the bathroom. The police are actively investigating the incident in which the girl gave birth to a child.