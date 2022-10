9 பேர் உயிரிழந்த கோர விபத்துக்கு காரணம் இதானா? டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டே பஸ் ஓட்டிய டிரைவர் - ஷாக் வீடியோ!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கடந்த 5ஆம் தேதி கேரளாவிலிருந்து உதகைக்கு பள்ளி மாணவர்களை சுற்றுலா அழைத்து வந்த பேருந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 9 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

சுற்றுலா பேருந்தை அதிக வேகத்தில் இயக்கியதால்தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு அதன் ஓட்டுநர் தலைமறைவாகி இருந்த நிலையில் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்த ஓட்டுநர் இதற்கு முன்னர் ஓட்டிய பேருந்தில் செய்த பொறுப்பற்ற செயல்கள் வீடியோவாக வெளிவந்துள்ளது.

சுற்றுலா துயரம்: கோவையில் இருந்து சென்ற கேரளா அரசு பேருந்து மீது பள்ளி பேருந்து மோதி 9 பேர் பலி!

English summary

On Oct 5th a bus carrying school students from Kerala to ooty met with an accident in which 9 people lost their lives. The driver who caused the accident was absconding and was arrested today. In this case, the irresponsible actions done by this driver in the bus which he had driven before has come out on video.