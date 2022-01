என்னை பலாத்காரம் செய்து எடுத்த வீடியோவை நடிகர் திலீப் பார்த்தார்.. பிரபல நடிகை பரபரப்பு புகார்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: தான் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட போது செல்போனில் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ காட்சிகளை நடிகர் திலீப் பார்த்ததாக அவரது நண்பர் வெளியிட்ட தகவலை தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட நடிகை கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பிய போது கேரளாவைச் சேர்ந்த பிரபல நடிகை ஒருவர் ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பலால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்பட உலகை மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் கடுமையான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இதுதொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட நடிகை தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முக்கிய குற்றவாளி உட்பட 6 பேர் கைதாகினர். மேலும் நடிகைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை கொடுக்கப்பட்டபோது உடந்தையாக இருந்ததாக நடிகையின் கார் ஓட்டுநர் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.

Following reports that actor Dileep had seen video footage recorded on his cellphone when the Kerala actress was raped, the victim actress has lodged a complaint with Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan seeking an immediate inquiry into the matter.