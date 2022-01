உச்சம்.. மக்களுக்கு பறந்த வார்னிங்.. அடுத்த 3 வாரங்கள் மிக முக்கியம்- கொரோனாவால் பீதியாகும் கேரளா!

Thiruvananthapuram

oi-Logi

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கொரோனா பரவல் அடுத்த மூன்று வாரங்களில் உச்சத்தை எட்டும் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்துவரும் நிலையில், கேரளாவிலும் கொரோனா பரவல் கணிசமாக அதிகரித்தது. ஆனால் தற்போது கேரள மாநிலம் முழுவதும் கொரோனாவின் தாக்கம் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் கேரளாவும் ஒன்று. கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தோடு அங்கு ஒமிக்ரானும் பரவத் தொடங்கி வருகிறது. ஒமிக்ரானால் அங்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

என்னது 2454 தெருக்களா! சென்னையில் தீவிரமாக பரவும் கொரோனா கேஸ்கள்! - விழிபிதுங்கும் மாநகராட்சி

English summary

The Kerala government has said that the spread of corona in Kerala will reach its peak in the next three weeks.