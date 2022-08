மீண்டும் மீண்டுமா? கேரள மாலில் குவிந்த மக்கள்.. எஸ்க்லேட்டரே முடங்கியதால் பரபரப்பு.. என்ன நடந்தது?

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஒரு வணிக வளாகத்தில் தல்லுமாலா திரைப்படத்தின் புரோமஷன் விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் எதிர்பார்த்ததைவிட ரசிகர்கள் கூட்டம் அதிகளவில் வந்ததால் புரோமசன் நிகழ்ச்சியையே படக்குழுவினர் ரத்து செய்துவிட்டனர்.

பிரபல மலையாள இயக்குனர் காலித் ரகுமான் இயக்கத்தில் டோவினோ தாமஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தலுமல்லா படம் நாளை வெளியாகிறது.

தல்லுமாலா திரைப்படம் அதிரடி சண்டைக்காட்சிகள் நிறைந்த படமாக உருவாக்கப்பட்டிருதது.

English summary

A promotional event for the movie Thallumala was organized at a mall in Kerala. But the film crew canceled the promotional program as the number of fans came more than expected.