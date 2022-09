கொடுமைன்னு கோவிலுக்கு போனா! பூனை கடிக்கு ஊசி போட சென்ற பெண்ணை.. துரத்தி கடித்த நாய்.. கேரளாவில் ஷாக்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பூனை கடிக்கு தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள வந்த பெண்ணை நாய் ஒன்று துரத்தி துரத்தி கடித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கெனவே கேரளாவில் நாய்களின் தொல்லை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், நாய் வளர்ப்பு குறித்து சில முக்கிய அம்சங்களை அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் வழங்கியிருந்தது.

இவ்வாறு இருக்கையில் வீட்டில் வளர்த்த பூனை தன்னை கடித்துவிட்ட நிலையில் அதற்காக தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள பெண்மணி மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார். அப்போது அங்கு ஒரு நாயும் அப்பெண்ணை கடித்துள்ளது.

மதில்மேல் “பூனை”யாக ரங்கசாமி.. புதுச்சேரி ஆட்சி “கவிழ்கிறதா”? பாஜக “வலை”! அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டம்

English summary

In Kerala, a dog chased and bit a woman who had come to get a cat bite vaccination. As the nuisance of dogs in Kerala is already on the rise, the state High Court has recently given some important guidelines on dog breeding. The woman came to the hospital to be vaccinated after being bitten by a domestic cat. Then a dog also bit the woman there.