சூறை.. ராகுல்காந்தியின் அலுவலகத்தை அடித்து நொறுக்கிய எஸ்எப்ஐ! கேரளாவில் பரபரப்பு! போலீஸ் குவிப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் உள்ள ராகுல்காந்தியின் அலுவலகம் மீது இன்று எஸ்எப்ஐ அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அத்துமீறி நுழைந்து தாக்குதல் நடத்தி இருக்கைகளை அடித்து நொறுக்கினர். இதனால் பதற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல்காந்தி. இவர் 2019ல் நடந்த மக்களவை தேர்தலில் உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் அமேதி மற்றும் கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் போட்டியிட்டார்.

இதில் அமேதி தொகுதியில் ராகுல்காந்தி தோல்வியடைந்தார். வயநாடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்று எம்பியாக உள்ளார்.

English summary

The SFI, a student wing of the Communist Party of India (Marxist), today vandalised Rahul Gandhi's office in Wayanad, Kerala. The police have been mobilized in a state of tension.