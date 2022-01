Kerala Wife Swap:மனைவிகளை மாற்றிக் கொண்ட குரூப் வெளிநாட்டுக்கு எஸ்கேப் முக்கியபுள்ளிகள் தப்ப ப்ளான்?

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் மனைவியை தங்களுக்குள் மாற்றிக்கொள்ளும் வைஃப் சுவப் விவகாரம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் நடத்தும் விசாரணை மந்தம் அடைந்துள்ளதாகவும் முக்கிய பிரமுகர்களை தப்ப வைக்க முயற்சி செய்வதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் புகார் கூறியுள்ளனர்

கேரள மாநிலம் கோட்டயம் அருகே கருக்கச்சல் காவல்நிலையத்தில் பெண் ஒருவர் புகார் அளித்தார். அதில் தனது விருப்பத்திற்கு மாறாக தனது கணவர் தன்னை வேறு சிலருடன் படுக்கையை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு வலியுறுத்துவதாக பகீர் தகவலை கூறினார்.

தான் எவ்வளவு கூறியும் இது குறித்து தனது கணவர் கண்டுகொள்ளவில்லை எனவே அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் அளித்தார். முதலில் சாதாரணமாகத்தான் இருக்கும் என நினைத்து போலீசார் அந்த நபரை பிடித்து விசாரித்ததில் பெரும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாயினர்.

In Kerala, the police investigation into the wife swapping affair has slowed down and there have been complaints that key figures are trying to escape.