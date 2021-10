கேரளாவில் 10 அணைகளுக்கு ரெட் அலர்ட்.. திறக்கப்பட்டது தண்ணீர்.. கரையோர மக்களுக்கு வார்னிங்

Thiruvananthapuram

oi-Veerakumar

திருவனந்தபுரம்: நீர் மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் 'ரெட் அலர்ட்' பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள கேரளாவிலுள்ள அனைத்து 10 அணைகளில் இருந்தும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

அணைகளைத் திறப்பதற்கு காரணம், நீர் மட்டத்தை 90 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவாக வைத்திருப்பதுதான். எனவே, நீர்நிலைகளில் மீன்பிடித்தல் அல்லது வேறு எந்த நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட வேண்டாம் என்றும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

செவ்வாய்க்கிழமை காலை 5 மணிக்கு பம்பை அணையும், இடுக்கி அணையின் ஷட்டர்கள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், காலை 6 மணிக்கு இடமலையார் அணை மதகுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. காலை 11 மணிக்கு இடுக்கி அணை திறக்கப்படும். அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Due to rising water levels, water has been released from all the 10 dams in Kerala included in the ‘Red Alert’ category. So people living along the river banks have been asked to be vigilant.