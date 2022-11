ஆளுநருக்கு எதிராக அவசர சட்டம்.. ஆளுநரிடமே கையெழுத்து கேட்ட கேரள அரசு.. "டைவர்ட்" செய்யும் ஆரிப் கான்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் பொறுப்பிலிருந்து ஆளுநரை நீக்கிட அவசர சட்டம் இயற்ற உள்ளதாக கேரளாவின் ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த சட்ட மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைப்பேன் என அம்மாநில ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமதுகான் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், முதலமைச்சர் பயங்கரவாத மொழியில் பேசுகிறார் என்றும் மிரட்டல்களுக்கு தான் அஞ்சமாட்டேன் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

அடங்காத கேரளா ஆளுநர் ஆரிப் கான்.. பல்கலை. வேந்தர் பதவியில் இருந்து தூக்க பினராயி அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

English summary

The ruling Marxist-Communist government of Kerala has announced that it will pass an Ordinance to remove the governor from the post of chancellor of the universities. In this case, Governor Arif Mohammad Khan has said that he will send this bill to the President. He also said that the Chief Minister is speaking in the language of terrorism and that he is not afraid of threats.