“நான் இருக்கும்போது போராட்டம் நடத்துங்கள்".. ஆளுநர் ஆவேசம்.. கேரளாவில் உச்சம் எடுக்கும் மோதல்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமதுகான் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் அவருக்கு எதிராக ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த போராட்டத்தை எதிர்கொள்வதாக ஆளுநர் அறிவித்துள்ளார். இது அம்மாநில அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனையடுத்து இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆளுநர் இரண்டு ஊடகங்களை இந்த சந்திப்பிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

In Kerala, the ruling Communist Party of India (Marxist Communist Party) has announced a strike against Governor Arif Mohammad Khan demanding the resignation of university vice-chancellors. In this case, the governor has announced that he will face this protest. This has created a sensation in the political field of the state. Following this, the governor met the media today and told the two media outlets to leave the meeting.