"ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிடுச்சா?".. 2வது காதலிக்காக கோர்ட்டுக்கு போன கேரள நபர்.. நீதிபதிகள் கோபம்

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இளைஞர் ஒருவர் தனது காதலியை மீட்டு தரக்கோரி உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியிருந்த நிலையில் அவருக்கு ரூ.25,000 அபராதம் விதித்து கண்டித்து அனுப்பி வைத்துள்ளது நீதிமன்றம்.

இளம்பெண்ணை நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்திருந்த நிலையில் இந்த காதலுக்கு பெண் வீட்டிலிருந்து சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை. இதனையடுத்தே இளைஞர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார்.

ஆனால் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் மனுத்தாக்கல் செய்த இளைஞரை கண்டித்து அபராதம் வித்துள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A young man in Kerala had approached the High Court to recover his girlfriend and sent him away with a fine of Rs.25,000. Although he had been in love with the young woman for a long time, the girl did not consent to this love from home. Following this, the youth has approached the court.