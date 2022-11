ஏற்கனவே திருமணமான பெண்ணை.. மணந்து கொள்வதாக கூறி கள்ள உறவில் இருப்பது பலாத்காரம் இல்லை! கேரள ஐகோர்ட்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஏற்கவே திருமணமான பெண் தனது காதலன் மீது தொடர்ந்த பலாத்கார வழக்கில் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்து உள்ளது.

கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் தான் கேரளா ஐகோர்ட் பரபர உத்தரவைப் பிறப்பித்து உள்ளது. அங்குள்ள பெண் ஒருவர் தனது கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாகப் பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வருகிறார்.

இதற்கிடையே இளைஞர் ஒருவர் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி, உடலுறவு கொண்டுள்ளார். இருப்பினும், அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஏமாற்றி உள்ளார்.

English summary

Kerala High Court said that refusal to marry an already married woman after engaging in a physical relationship not a rape: Kerala High Court about extra marital relationship.