சல்யூட் காக்கி..! கடத்தலில் மீட்கப்பட்ட குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்து காத்த கேரள பெண் போலீஸ்!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கோழிக்கோடு பகுதியில் குடும்ப தகராறு காரணமாக பிறந்து 12 நாட்கள் ஆன பச்சிளம் குழந்தை ஒன்று கடத்தப்பட்டது. போலீஸரார் மேற்கொண்ட மீட்பு நடவடிக்கையில் ஆபத்தான நிலையில் மீட்டப்பட்ட குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்து குழந்தையை உயிர் பிழைக்க செய்துள்ளார் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸ் அதிகாரி ரம்யா.

காவல்துறை அதிகாரியின் இந்த பணி நெகிழச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து பல்வேறு தரப்பினரும் ரம்யாவை பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இன்று(அக்.31) ரம்யாவை நேரில் அழைத்த டிஜிபி அனில்காந்த் கௌரவித்து சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளார்.

English summary

A 12-day-old infant was abducted in Kozhikode due to a family dispute. Ramya, the police officer who was involved in the rescue operation, breastfed the child who was rescued in a critical condition during the rescue operation carried out by the police. This work of the police officer has resulted in resilience. After this, various parties are praising Ramya.