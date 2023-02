ஊற்றுவதற்கு வந்த ஊறு.. கேரளாவில் அதிரடியாக உயரும் மதுபான விலை! பெட்ரோலும் ரூ.2 அதிகம்

கேரள பட்ஜெட்டில் மதுபானங்கள் மற்றும் பெட்ரோலுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மதுபானங்கள் ரூ.40 வரையிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலை 2 ரூபாய் அளவிலும் உயரும்.

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி அரசு சார்பில் இன்று சட்டப்பேரவையில் 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் நலத்திட்டங்களுக்கும், விலைவாசியை சமாளிக்கவும் அதிக முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மதுபான வகைகளுக்கும், பெட்ரோலுக்கும் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு பிப்ரவரி 1ம் தேதி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் இதனையடுத்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் தங்கள் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய தொடங்கியுள்ளன. அந்த வகையில் இன்று(பிப்.03) கேரள அரசு தனது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது. முன்னதாக கடந்த 23ம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ளது. ஏற்கெனவே தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, மாநில அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை முழுமையாக வாசிக்கவில்லை என்று சர்ச்சை எழுந்தது.

தமிழ்நாட்டில் நிலவுவதை போல மாநில அரசு-ஆளுநர் மோதல் போக்கு கேரளாவிலும் நிலவி வருவதால், மாநில அரசின் உரையை ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமதுகான் முழுமையாக வாசிப்பாரா? என்று அனைவராலும் கவனிக்கப்பட்டது. ஆனால் எந்த சர்ச்சையும் இல்லாமல் அவர் முழு உரையையும் ஒரு வார்த்தைக்கூட விடாமல் வாசித்து முடித்தார். இதில் மத்திய அரசின் மீது சில விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன.

