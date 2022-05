சின்ன கிருமி.. கவனமா இருங்க.. ஷவர்மா சாப்பிட்ட கேரள மாணவி இறந்தது எப்படி? பரபர அட்டாப்ஸி ரிப்போர்ட்!

Thiruvananthapuram

oi-Shyamsundar I

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட மாணவி பலியானது எப்படி என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த மாணவியின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளனர்.

சாவை வரவழைத்த ஷவர்மா… பள்ளி மாணவி பரிதாபமாக பலி - கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

கேரளாவில் சமீபத்தில் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட பலர் மயக்கம் அடைந்தனர். கிட்டத்தட்ட 40 பேர் மயக்கம் அடைந்து வாந்தி எடுத்தனர்.

இவர்கள் எல்லோரும் உடனே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில் 16 வயது மாணவி தேவானந்தா பலியானார்.

கொலைகளால் அதிரும் கேரளா! எஸ்டிபிஐ பிரமுகர் கொல்லப்பட்ட 24 மணி நேரத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகர் கொலை

English summary

What is the real reason behind Shawarma death of a Kerala Student? What is the real reason behind Shawarma death of a Kerala Student? கேரளாவில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட மாணவி பலியானது எப்படி என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.