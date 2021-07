ஆமா.. கேரளாவில் மட்டும் கொரோனா கேஸ் சட்டுன்னு குறையலியே ஏன்? விஷயம் இதுதான்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கடந்த சில வாரங்களில் இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கோவிட் -19 கேஸ்கள் பதிவு செய்யும் ஒரு சில மாநிலங்களில் கேரளாவும் ஒன்றாக உள்ளது.

ஜூலை 8 ஆம் தேதி, 13,772 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர். நாட்டின் பல பகுதிகளில், தினசரி கேஸ்லோட் படிப்படியாக குறைந்து வருகிற நிலையிலும் கேரளா எப்போதுமே அப்படியே தொற்றுகளை பதிவு செய்து வருகிறது.

உதாரணமாக, மகாராஷ்டிரா, கேரளாவை ஒப்பிட்டால் பரப்பளவிலும், மக்கள் தொகையிலும் மிகவும் பெரிய மாநிலம். ஆனால், ஜூலை 8 அன்று 9,083 கொரோனா கேஸ்கள்தான் அங்கு பதிவாகின.

Kerala is one of the few states in India to register the highest number of Govt-19 cases in the last few weeks. In contrast to the decline, there may be two reasons for the steady number of cases in Kerala, says the epidemiologist.