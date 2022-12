பொங்கல் கரும்பு, ரூ.5,000 எங்கே? ஜன.,2ல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆர்ப்பாட்டம்.. தயாரான அதிமுக..எங்கு?

Chennai

சென்னை: பொங்கல் தொகுப்பில் கரும்பு இல்லாததை கண்டித்தும், விவசாயிகளிடம் இருந்து கரும்பை கொள்முதல் செய்து பொதுமக்களுக்கு வழங்க கோரியும், அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்க வலியுறுத்தியும் திமுக அரசை கண்டித்து திருவண்ணாமலையில் ஜனவரி 2ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது என அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார்.

தமிழர் திருநாளான பொங்கலுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அரசு சார்பில் ரேஷன் கடைகள் வாயிலாக பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டு வந்தது.

அதிமுக ஆட்சியில் பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களுடன் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு திமுக அரசு சார்பில் பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, கரும்பு உள்பட 21 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் தொகுப்பு அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டது. இதில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இந்நிலையில் தான் இந்த ஆண்டு திமுக அரசு பொங்கல் தொகுப்புக்கு பதிலாக குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரையுடன் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான டோக்கன் விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளது. ஜனவிர முதல் வாரத்தில் இருந்து ரூ.1,000 பணத்துடன் பச்சரி, சர்க்கரை வழங்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தான் பொங்கலுக்கு அரசு சார்பில் கரும்பு வழங்காததற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியது. விவசாயிகள், அரசியல் கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்னள. அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கரும்பு இல்லாததை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில் தான் பொங்கல் தொகுப்பில் கரும்பு வழங்காததை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் வரும் ஜனவரி 2ம் தேதி திருவண்ணாமலையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தவுள்ளதாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். இந்த வேளையில் விவசாயிகளிடம் இருந்து கரும்பு கொள்முதல் செய்து மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கவும் வலியுறுத்தப்பட உள்ளது.

