தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்குவதற்கு முன்பே பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயில் வாட்டி எடுக்கிறது. இதனால் அக்னி வந்தால் என்ன ஆகுமோ என்று பொதுமக்கள் பீதியில் உறைந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Agni Star starts on May 5 and ends at May 28. Before that Heat goes beyond 104 fahrenheit. People gets panic. To cool them there is a meme roaming in internet.