ஊழியர்களை வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பும் ஐடி நிறுவனங்கள் - 56000 பேரின் கதி?

இந்திய ஐடி நிறுவனங்கள் பெரும் அளவில் தனது ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் முனைப்பில் உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 15:42 [IST]

English summary

The biggest IT companies, both Indian and multinational firms with a significant presence in India, plan to ask at least 56,000 engineers to leave this year