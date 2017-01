ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம்: ரத்து செய்யக் கோரி பீட்டா, விலங்குகள் நல வாரியம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு!

தமிழகத்தின் ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டத்துக்கு எதிராக பீட்டா, விலங்குகள் நல வாரியம் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A petition has filed in the Supreme Court challenging the bill on Jallikattu passed by the Tamil Nadu government.