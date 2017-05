புதிய உயிரினத்துக்கு அப்துல் கலாம் பெயர்... அசத்திய நாசா விஞ்ஞானிகள்!

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதிய உயிரினத்துக்கு அப்துல்கலாமின் பெயரை வைத்து நாசா விஞ்ஞானிகள் கவுரவித்துள்ளனர்.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 10:06 [IST]

English summary

NASA scientists have honored Abdulkalam. They have named Abdul kalam's name for a new organism discovered at the International Space Station. The new organism, a bacteria, has been found only on the International Space Station and has not been found on earth.