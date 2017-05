ஈரான்தான் தீவிரவாதிகளை வளர்க்கிறது... அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு

உலக அளவிலான தீவிரவாதிகளை உதவிகள் பல செய்து ஈரான் நாடுதான் வளர்க்கிறது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

English summary

Donald Trump demanding that Tehran immediately stop its financial and military support for “terrorists and militias” and reiterating that it must never be permitted to possess nuclear weapons.