எல்லாரையும் விடுவிச்சாச்சு.. அப்படீன்னா சங்கரராமனை கொன்றது யார்.. ஹைகோர்ட் அதிரடி கேள்வி

காஞ்சி மேலாளர் சங்கரராமன் கொலை வழக்கில் புதுச்சேரி அரசு மேல்முறையீடு செய்யாதது ஏன் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

English summary

Chennai HC asks puducherry govt that who is the criminal in sankararaman murder case as 23 who were filed charges were released