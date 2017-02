நாளைய நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் 8 எம்.எல்.ஏக்களும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும்.. காங். கொறடா உத்தரவு

நாளை நடைபெறும் சட்டசபை கூட்டத்தில் காங். எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று கொறடா உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Congress issues whip to it's MLAs to participate in the Tamilnadu Assembly session which will held on tomorrow.