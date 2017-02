தீர்மானத்தை 2 முறை முன்மொழிந்ததால் எடப்பாடியார் வென்றது செல்லாது.. சேடப்பட்டி முத்தையா

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானத்தை ஒரே நாளில் இரண்டு முறை முன்மொழிய சபை விதிகளில் இடம் கிடையாது என்று முன்னாள் சபா நாயகர் சேடப்பட்டி முத்தையா கூறியுள்ளார்.

English summary

CM Edapadi Palanisamy win is not valid said former speaker Sedapatti Muthiah.