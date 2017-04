கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும்.. ரூ.40 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு- மத்திய அமைச்சர்

கீழடியில் அகழ்வாராய்ச்சி 5 ஆண்டுகளுக்கு தொடரும் என்று மத்திய அமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார்

English summary

Archaeological excavation at Keezhadi near Madurai, Union Minister Mahesh Sharma today said the works continues 5 years,the excavation has revealed an ancient and important landmark of Tamils civilisation dating back to the Sangam era, 2,500 years ago.