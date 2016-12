தமிழக முதல்வர் ஓபிஎஸ் மற்றும் தலைவர்கள் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்து!

ஆங்கில புத்தாண்டு நாளை பிறக்கிறது. இதையொட்டி முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மக்களுக்கு ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu chief minister O Panneerselvam and leaders of other political parties have extended New Year greetings to people.