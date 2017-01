ஜல்லிக்கட்டு : சென்னை, கோவை, மதுரை, அலங்காநல்லூரில் இளைஞர்களின் அனல் போராட்டம் நீடிப்பு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான தடையை நீக்கி வாடிவாசல் வழியாக காளைகளை அவிழ்த்து விட வழி செய்ய வேண்டும் என்று தமிழகம் முழுவதும் இளைஞர்கள் தொடங்கியுள்ள போராட்டம் இன்றும் நீடித்து வருகிறது.

English summary

Pro Jallikattu protests are raging like fire in many cities and towns in Tamil Nadu for 3rd day today.