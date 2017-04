யாருக்கும் வெட்கமில்லை... வெள்ளமாக புரண்டோடும் பணத்துக்காக அலைபாயும் ஆர்கே நகர் வாக்காளர்கள்!

ஆர்கே நகரில் பணம் வெள்ளமென கரைபுரண்டோடுகிறது... கிடைக்கிறவரை ஆதாயம் எனும் மனநிலையில் வாக்காளர்களும் பணத்துக்காக அலைபாயும் வெட்கக் கேடான நிலையை பார்க்க முடிகிறது.

English summary

According to the sources RK Nagar voters daily getting the money from the Candidates through the various methods.