மதுரைக்கும் பரவிய மெரினா மாணவர் போராட்டம்.. சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 50 மாணவர்கள் கைது

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மதுரை தெப்பக்குளம் அருகே 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து அவர்களை போலீஸார் கைது செய்தனர்..

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Students protest started supporting farmer in Chennai, Madurai, Trichy. Students from Madurai involved in road roko protest near Theppakulam.