குடும்ப அரசியலை பார்த்துக் கொண்டு துக்ளக் சும்மா இருக்காது - ஆசிரியர் குருமூர்த்தி பேச்சு

தமிழகத்தில் இன்னொரு கட்சியும் குடும்ப அரசியலுக்குள் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இதைப் பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் என்று துக்ளக் ஆசிரியர் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

Thuglak Editor Gurumoorthi spoken to 47th Anniversary function of Cho's Thuglak Magazine at Chennai on January 2017 Saturday.One party in Tamil Nadu was always under family politics. Now the other one is also taking to it. And I will not remain silent against it.