"நாங்க சென்னைப் பசங்கண்ணா.. எங்களுக்கே வலிக்குதே, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்" #WeNeedJallikattu

சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் இன்று ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கூடி பேரணி நடத்தியது அனைவரையும் கவர்ந்திழுத்து விட்டது.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 12:27 [IST]

English summary

That was a surprise rally for most the people who visited Marina beach this morning in Chennai. Thousands of youths conducted the first ever grand rally in support of Jallikkattu in the beach today with bulls.