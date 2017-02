எங்கே போன எம்.எல்.ஏ... எங்க ஊரு எம்.எல்.ஏ.. வாட்ஸ்ஆப்பில் பாட்டுப் பாடி வறுக்கும் மக்கள்!

எங்கே போன எம்.எல்.ஏ. என்று பாடும் பாடல் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகப் பரவி வருகிறது.

English summary

A song on ADMK MLAs is going viral in social media. It is spreading via Whatsapp.