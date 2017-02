தமிழகத்தில் குடும்ப ஆட்சியே இருக்க கூடாது என்பது தான் ஜெ.விருப்பம் - ஓபிஎஸ்

தமிழகத்தில் குடும்ப ஆட்சியே இருக்க கூடாது என்பது ஜெயலலிதாவின் விருப்பம் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 21:22 [IST]

English summary

Former chief minister O.Paneerselvam says will block family rule in tamilnadu