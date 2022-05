அட்சய திருதியை நாளில் என்ன பொருள் தானம் கொடுத்தால் என்ன புண்ணியம்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ரோகிணி நட்சத்திரத்துடன் வருகிற அட்சய திருதியை மிகவும் சிறப்பானது இன்றைய நன்னாளில், முடிந்தவரை உணவோ உடையோ தானம் செய்யுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இதுவரை இருக்கின்ற செல்வம் பன்மடங்காகப் பெருகும் என்பது உறுதி.

அட்சய திருதியை தினத்தன்று நெல், அரிசி, கோதுமை, தங்கம், பசுமாடு, பானகம், நீர்மோர், விசிறி, குடை போன்றவற்றை தானம் தரச் சொல்கிறது பவிஷ்ய புராணம். அன்றைக்குக் கொடுக்கப்படும் பொருட்கள், அளிப்பவருக்கு நிறைவாக பெருகும்.

நாளைய தினம் 3ஆம் தேதி அட்சய திருதியை பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இந்து மற்றும் ஜெயின் சமூக மக்கள் அட்சய திருதியை பண்டிகையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Akshaya tritiya 2022 Astrological Significance: (அட்சய திருதியை நாளில் என்ன தானம் கொடுத்தால் என்ன புண்ணியம்)Donate to earn more this is going to be the mantra of Akshaya Tritiya 2022. Akshaya Tritiya donate the following items with a pure heart to the needy people.Sesame seeds,Mattress Clothes Vermillion Sandalwood Betel nut Coconut Buttermilk Water Tulsi leaves,Slippers.