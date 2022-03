குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022: குரு பகவானின் பார்வையால் யாரெல்லாம் புது வீடு வாங்கலாம் தெரியுமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பகவான் இப்போது கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். சனிபகவானின் வீட்டில் இருந்து தனது சொந்த வீடான மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார் குரு பகவான். ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி குரு பெயர்ச்சி நிகழ உள்ளது. இந்த குரு பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு அளவிட முடியாத அதிர்ஷ்டத்தைத் தரப்போகிறது. சிலருக்கு சிறிய அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படும். குருவின் சஞ்சாரம் சரியில்லாமல் இருந்தாலும் குருவின் பார்வையால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது என்பதை இந்த ராசிபலனில் பார்க்கலாம்.

குரு பெயர்ச்சி ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நிகழும் என்றாலும் சில மாதங்கள் அதிசாரமாகவும் சில மாதங்கள் வக்ரகதியிலும் செல்வார் குருபகவான். குரு பகவான் மனிதர்களின் கல்வி, வேலை, திருமணம், புத்திரபாக்கியம் போன்றவை நல்ல முறையில் கிடைக்க குருபகவானின் அருள் அவசியம். எனவேதான் நவகிரகங்களில் குரு பெயர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது என்று பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022: புதிய வேலை,புரமோசன் யாருக்கு கிடைக்கும் - பரிகாரம் என்ன

குரு பகவான் கோச்சாரப்படி 2,5,7,9,11ல் சஞ்சரித்தால் நன்மையை செய்யும் என்று சொல்வார்கள். நிகழப்போகும் குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எந்த இடத்தில் குரு அமர்கிறார் எந்தெந்த இடங்களில் பார்வையிடப்போகிறார் அதன் மூலம் என்னமாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Guru Peyarchi palan 2022: (குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022) Guru transit is scheduled to take place on Panguni 30th and 13th April 2022. Let’s see which zodiac signs benefit and who should make parikaram for Jupiter transit.