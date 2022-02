மாசி மகம் விழா காணும் கும்பகோணம் நகரின் சைவ,வைணவ திருத்தலங்கள் - ஆலய தரிசனம்

News

தஞ்சாவூர்: தமிழகத்தில் பழமையான நகரம் கும்பகோணம். குடந்தை நகரம் என்றும் சொல்வார்கள். கும்பகோணம் என்றதும் பாரபட்சம் இல்லாமல், அனைத்து இந்துக்களுக்கும் கண் முன் நிற்பது, உலகப்புகழ்பெற்ற மகாமகம் தீர்த்தக்குளமும், திரும்பிய பக்கமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் கோயில்களும் தான். தடுக்கி விழுந்தால் ஒரு கோயில் என்ற வகையில் வீதிக்கு நான்கு கோயில்கள் உண்டு. மாசி மக உற்சவம் அன்று கும்பகோணத்தில் உள்ள 12 சிவாலயங்களில் இருந்தும், 5 வைணவ திருக்கோவில்களில் இருந்தும், மகாமக குளத்திற்கு சுவாமிகள் தீர்த்தவாரி காண வருவார்கள்.

சைவ வைணவ பேதம் இல்லாமல், ஒவ்வொரு கோயிலும் குறைந்த பட்சம் ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதும், சைவ சமயக் குரவர்களால் தேவாரப் பாடல் பெற்றது, வைணவ ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டது என்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு வானுயர்ந்து நின்று நம்மை ஆச்சர்யப்படுத்தும். இவ்வளவு பெருமைக்கும் காரணமானவர்கள் அப்போது அரசர்களாக இருந்து அறம் வளர்த்தவர்கள் தான். குறிப்பாக சோழர்களின் ஆட்சிக்காலம் சைவ, வைணவ மதங்களின் பொற்காலம் என்றே சொல்லலாம்.

கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் உள்ள அனைத்து கோயில்களையும் பார்க்க வேண்டுமென்றால் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வாரங்களாவது ஆகும். நிதானமாக ஒரு நாளைக்கு நான்கு கோயில்கள் என்று வைத்துக்கொண்டாலே ஒரு மாதமாகும். காரணம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு கோயிலில் திருவிழா, விசேஷம் என்று நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். தற்போது, கும்பகோணத்தில் உள்ள முக்கியமான சைவ, வைணவ கோயில்களில் மாசி மகம் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. இந்த சமயத்தில் அங்குள்ள முக்கியமான சிவன், பெருமாள் கோயில்களைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள்.

