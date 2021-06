மாங்கனித்திருவிழா மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் இன்று தொடக்கம் - 24ல் மாங்கனி இறைத்தல்

News

காரைக்கால்: புத்திர பாக்கியம் தரும் மாங்கனித்திருவிழா காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலில் மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்கியுள்ளது. கொரோனா பரவலை முன்னிட்டு விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் கோவிலுக்கு உள்ளேயே நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவபெருமானால் அம்மையே என்று அழைக்கப்பட்ட பெருமைக்கு உரியவர் காரைக்கால் அம்மையார். ஆனி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலில் மாங்கனித்திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும். இறைவன் பிச்சாடனார் வேடமிட்டு ஊர்வலம் போகும் போது தெருவில் கூடியிருக்கும் பக்தர்கள் ஆயிரக்கணக்கான மாம்பழங்களை கூடை கூடையாக கொட்டி இறைவனுக்கு காணிக்கையாக்குவது விழாவின் சிறப்பம்சமாகும்.

அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவராக போற்றப்படும் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு காரைக்காலில் தனி கோவில் உண்டு. அம்மையாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்கும் வகையில் ஐந்து நாட்களும் காரைக்காலில் மாங்கனித் திருவிழா நடைபெறுகிறது. பல ஊர்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் காரைக்கால் நகருக்கு வந்து பக்தர்கள் இறைவன் மீது இறைக்கும் மாங்கனியை பிரசாதமாக எடுத்து செல்வார்கள். புத்திரபாக்கியம் வேண்டி இந்த மாங்கனியை சாப்பிடுபவர்களுக்கு பிள்ளை வரம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த கோவிலில் நடைபெறும் மாங்கனி திருவிழா பற்றி சுவாரஸ்யமான புராண கதை ஒன்று உள்ளது.

English summary

Karaikal Ammayar Temple Mangani Festival Vigneswara Puja has started with the invitation of the groom. Manganese pumping ceremony will be held on the 24th.