மாசி மகம்: கும்பகோணத்தில் 8ல் கொடியேற்றம் - 15ல் தேரோட்டம், 17ல் தீர்த்தவாரி

News

oi-Jeyalakshmi C

கும்பகோணம்: பிரசித்தி பெற்ற மாசி மகம் திருவிழா கும்பகோணத்தில் உள்ள சிவன் கோவில்களில் வருகிற 8ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. 15ஆம் தேதி தேரோட்டமும், 17ஆம் தேதி மகாமக குளத்தில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது.

மாசி பவுர்ணமிக்கு தனி சிறப்பு உண்டு. மகம் நட்சத்தில் சந்திரன் சஞ்சரிக்க கும்பம் ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிக்க கோலகலமாக மாசி மகம் திருவிழா நடைபெறும்.

கும்பகோணம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் உள்ள சிவன் மற்றும் பெருமாள் கோவில்களில் ஆண்டுதோறும் மாசி மாதம் மக நட்சத்திரத்தன்று மாசிமக திருவிழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு இலவச லேப் டாப் எப்போது கிடைக்கும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

English summary

Masi Magam 2022( மாசி மகம் திருவிழா 2022) The famous Masi Magam festival begins with the flag hoisting on the 8th at the Shiva temples in Kumbakonam. The Therottam will be held on the 15th and the Theerthavari will be held on the 17th at the Mahamaka Theppakulam