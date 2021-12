நெய்யபிஷேகம் சாமிக்கே...ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் அனுமதி - பெருவழிப்பாதையும் திறப்பு

News

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: சபரிமலையில் இன்று முதல் பக்தர்கள் நேரடியாக நெய்யபிஷேகம் செய்யலாம் என்று தேவசம் போர்டு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. எருமேலியிலிருந்து பாரம்பரிய பாதையான சபரிமலைக்குச் செல்லும் 38 கிலோமீட்டர் தொலைவு உள்ள பெருவழி பாதையும் இன்று முதல் திறக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெறும் மண்டல, மகரவிளக்கு பூஜைகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்வார்கள். நடப்பு மண்டல, மகரவிளக்கு சீசனையொட்டி கடந்த நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது.

நவம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் ஆன்லைன் முன்பதிவு அடிப்படையில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். தற்போது ஆன்லைன் முன்பதிவு மூலம் தினசரி 40 ஆயிரம் பக்தர்களும், உடனடி முன்பதிவு அடிப்படையில் 5 ஆயிரம் பக்தர்களும் சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

கர்நாடகாவில் மேலும் 5 பேருக்கு ஓமிக்ரான் தொற்று- நாடு முழுவதும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 161 ஆக அதிகரிப்பு!

கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பக்தர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்த தடைகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டது. இதனால் கோவிலுக்கு வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

The Devasam Board has given permission for the first devotees to perform Neyyabhishekam directly in Sabarimala Ayappan from today. The 38 km long highway from Erumeli to Sabarimala, the traditional route, will also be opened from today.