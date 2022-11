சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022..ராஜ்ஜியம் ஆளும் யோகம்..தை முதல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். 2023ஆம் ஆண்டு சனிப்பெயர்ச்சி நிகழப்போகிறது. தை பொங்கல் முடிந்த பிறகு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி சனி பெயர்ச்சி நிகழ்கிறது. மார்ச் 29ஆம் தேதி வாங்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் சனி பெயர்ச்சி நிகழ உள்ளது. பல கோவில்களில் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி சனி பெயர்ச்சி நாளில் சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்வார்கள்.

ஏழரை சனி, அஷ்டமத்து சனி, கண்டச்சனி, அர்த்தாஷ்டம சனி காலங்களில் சனி பகவான் கொடுக்கும் தண்டனைகள் எல்லாமே ஒரு படிப்பினையை கொடுக்கத்தான். நிறைய சோதனைகளை கொடுப்பது நல்ல வழிக்கு திருப்பதான். சனிபகவான் நீதிமான் தவறு செய்பவர்களை கடுமையாக தண்டிப்பார். நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்லதே நடக்கும் என்று நம்புவோம்.

சனி பகவான் இந்த சனி பெயர்ச்சி காலத்தில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிக பிரம்மாண்ட ராஜ யோகத்தை தரப்போகிறார். சனி பகவான் தொழில் வருமான காரகன். கர்ம காரகன். கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகும் சனிபகவான் கோடீஸ்வர யோகத்தையும் ராஜ்ஜியத்தை ஆளக்கூடிய யோகத்தையும் தரப்போகிறார். யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று பார்க்கலாம்.

புத்தாண்டு ராசி பலன் 2023: சனி, குருவினால் இந்த ராசிக்காரரின் வாழ்க்கையில் தலைகீழ் மாற்றம் வருமாம்!

English summary

Sani Peyarchi 2023: Saturn Transit 2023 Sani bhavan Transit In Kumbam rasi on 17 January 2023 at 5 PM. Lord Saturn who will rule in Kumbha Rasi will give millionaire yoga and the Raja yoga . Let's see who are the lucky ones.