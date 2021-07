புகழுடன் கோடீஸ்வரர் ஆக வாழும் யோகம் யாருக்கு கிடைக்கும் - உங்க ஜாதகத்தில் இந்த அமைப்பு இருக்கா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூரியன், செவ்வாய், சனி ஆகிய கிரகங்கள் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் மறைவு ஸ்தானங்களில் மாறி அமர்ந்தால் புகழுடன் கோடீஸ்வரராக வாழும் யோகம் தேடி வரும். முறையான உழைப்பாலும், புதிய சிந்தனையாலும், எந்தத் தொழில் மூலமாகவும் கோடீஸ்வரராகி விடலாம். பலரின் ஜாதகத்தில் கோடீஸ்வர யோகம் இருக்கிறது எந்த அமைப்பு இருந்தால் கோடீஸ்வர யோகம் தேடி வரும் என்று பார்க்கலாம்.

எந்த காலத்திலும் பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களாகவும் கோடீஸ்வரர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் ஏழைகள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஏழைகளாகவே இருக்கிறார்கள். இதற்குக் காரணம் அவர்களின் பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள யோக அமைப்புதான். எல்லோர் வாழ்விலும் நல்ல நேரம் உண்டு. வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்தத் தெரியாமலேயே தவறவிடுகின்றனர். அதிர்ஷ்டத்துக்காகக் காத்திருப்பது, ஏங்குவதைவிட அவரவர் ஜாதகத்தில் எந்த நேரத்தில், எந்தத் துறையில் ஈடுபட்டால் கோடீஸ்வரராக முடியும் என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும்.

வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் அருள்பவர் அன்னை மகாலட்சுமி. அழகு,செல்வம் மகிழ்ச்சி, அன்பு, கருணை அமைதி ஆகியவற்றின் ஆதாரமும் மகாலட்சுமிதான். லட்சுமி என்ற சொல்லுக்கு நிகரில்லாத அழகி என்று பெயர். அழகு பிரதிபலிக்கும் இடங்களிலெல்லாம் திருமகள் அருள் இருக்கும். எனவேதான் மகாலட்சுமிக்கு தன் இதயத்தில் இடமளித்து ஸ்ரீனிவாசன் எனப் பெயர் பெறுகிறார் மகா விஷ்ணு. மகாலட்சுமி யோகம் உங்க ஜாதகத்தில் ஏதாவது ஒரு வகையில் இருந்தாலும் உங்கள் இல்லத்திலும் செல்ல வளம் பெருகும்.

English summary

Crorepati yogam in horoscope. There is Crorepati yogam in the horoscope of many people. Ever wondered why some people are very millionaires and some are poor? Someone gets a lot of what he wants in less effort and many people do not get anything even after working hard all their life. There are some special planetary combinations in the horoscope which make a person wealthy.